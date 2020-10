Lancement du projet de soutien Ã  la rÃ©gion de Nouakchott en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable

AMI - Le projet de soutien à la région de Nouakchott dans le domaine du développement durable et équilibré a été lancé lundi à Nouakchott.



Le projet vise à contribuer à l'atténuation des impacts environnementaux et à favoriser l'accès des couches vulnérables de Nouakchott aux services de transport et d'électricité.



La présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdel Malik a, dans un mot pour l’occasion, souligné que le projet permettra de mettre en œuvre deux expériences dont la première consiste en la construction de deux lignes de transport urbain dans les zones reculées de la ville, au regard de la crise des transports dont souffre Nouakchott en raison de la densité de sa population.



La deuxième vise à doter certains quartiers périphériques d'un éclairage public respectueux de l'environnement pour combler le manque observé en la matière et pallier ce faisant, à ses implications sécuritaires.



La présidente du conseil régional de Nouakchott a apprécié le soutien substantiel apporté par l'Union européenne et les partenaires techniques à ce projet.



Pour sa part, l’ambassadeur chef de la délégation de l’Union Européenne, M. Giacomo Durazzo a souligné le rôle essentiel que joue la région de Nouakchott en matière de développement durable et de renforcement de la gouvernance locale à travers ses interventions dans le domaine de l'accès des quartiers éloignés de la capitale à l'éclairage public et aux transports urbains.



Pour sa part, le président de la région parisienne a exprimé, à travers une visioconférence que ce projet fait face à des défis majeurs qui sont le réchauffement climatique, qui nécessite des solutions, tandis que le second concerne la justice sociale en axant sur l'accès aux services de base du transport et de l'électricité aux classes vulnérables.













