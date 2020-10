ChÃ¨que sans provision, la justice ordonne l'arrestation du frÃ¨re du patron des patrons mauritaniens

Mourassiloun - La chambre pénale prés du Tribunal de Nouakchott Ouest a émis un mandat d'arrêt contre Sidi Ould Cheikh Ahmed, frère de l'homme d'affaires et président de l’Union Nationale des Employeurs de Mauritanie (UNEM), après avoir été reconnu coupable du délit d’émission d’un chèque sans provision.



L’ordre judiciaire en date du 22 octobre, recommande l’emprisonnement d’un an de l’intéressé avec sursis, à condition de payer immédiatement le montant indiqué, de 37 millions ouguiyas anciennes.



Ould Cheikh Ahmed pourrait avoir été autorisé à entrer dans le territoire marocain, après l’échec des tentatives destinées à régler le différend.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original

















