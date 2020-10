Des habitants de Zem-Zem Ã©vacuÃ©s au centre de santÃ© de Râ€™Kiz Ã  la suite dâ€™une contamination du puits du village

Mourassiloun - Huit résidents au moins de la localité de Zem-Zem, avaient été évacuées dare-dare, le vendredi dernier, 23 octobre courant, vers le centre de santé de R’Kiz, situé à 20 km, à la suite d’une contamination du puits du village, ont rapporté des sources.



Le forage contaminé est l’unique source d’alimentation en eau potable des habitants de la localité, indique-t-on.



Plusieurs personnes ont eu des malaises après la consommation de l’eau empoisonnée du puits, mais se sont toutes rétablies ultérieurement, apprend-on.



Les habitants de Zem-Zem appellent avec insistance les autorités à doter la localité d’un réseau urbain d’adduction d’eau, soulignant que le village est l’unique des localités environnantes, qui continue d’utiliser les moyens traditionnels pour avoir l’eau.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité