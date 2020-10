Le prÃ©sident de la FIFA Gianni Infantino testÃ© positif au coronavirus

L'Equipe - La FIFA a annoncé ce mardi après-midi que son président Gianni Infantino a été testé positif au Covid-19. Il a été placé en quarantaine.



Gianni Infantino, président de la FIFA, a été testé positif au coronavirus. C'est l'instance internationale qui a annoncé la nouvelle ce mardi après-midi, par le biais d'un communiqué. Le dirigeant italo-suisse, qui a ressenti des symptômes légers, a été placé en quarantaine pour une durée de dix jours.