Mauritanie: un officier de la police nationale arrÃªtÃ©

Senalioune - La police mauritanienne a arrêté l’officier Abdou Ould Taha après que celui-ci a fait circuler des enregistrements audio attaquant le gouverneur.



Selon Zahraa qui a relayé l’information, l’inspecteur Ould Taha a accusé le régime au pouvoir en Mauritanie de vouloir délibérément l’éliminer de la police et d’envisager d’en liquider d’autres pour des raisons purement tribaliste, faisant allusion de querelle entre le président Ghazouani et son prédécesseur dans ce qu’il est advenu de ses affaires.



Ould Taha avait souligné que le gouverneur conspire avec le personnel de l’autorité pour l’arrêter sans justification, ajoutant que les actions du régime menace l’unité nationale.



Par Moustapha Sidiya

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité