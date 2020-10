Nouakchott : Un sit-in contre la suppression des Ã©coles et lycÃ©es dâ€™Excellence

Tawary - Des dizaines de personnes ont tenu, ce mercredi 28 octobre 2020, un sit-in devant le palais présidentiel pour le maintien des écoles d’excellence dans le pays, après la circulation d’une rumeur sur leur fermeture.



Parmi les protestataires on note la présence des élèves et des parents d’élèves qui ont brandi des slogans favorables aux écoles, collèges et lycées d’excellence.



Interrogé, M.O, un élève en classe de 6e D, affirme que "les établissements d’excellence ont contribué au développement de l’enseignement". "Dans les collèges et lycées d'excellence, il y a des classes à effectifs acceptables et un enseignement de qualité" dévoile Marième, élève en classe de 4eAS



Cette manifestation intervient quelques heures après le report du concours d’entrée aux écoles d’excellence qui devait se tenir, hier, mardi, sur toute l’étendue du territoire national.



Joint sur ce sujet, un cadre du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme, a déclaré au micro de notre reporter que "le concours se tient après la publication des résultats du concours d’entrée en première année de l’enseignement secondaire et ceux du BEPC". "Et ces résultats ne sont pas encore publiés", a-t-il ajouté.



Nous rappelons que le président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait annoncé dans son programme électoral et lors de la rentrée scolaire dernière (2019-2020) qu’il ouvrera pour la mise en place d’une école Républicaine pour tous les enfants du pays.



Par R.Fall









