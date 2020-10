Mauritanie : retour du public dans les stades

Africa Top Sports - C’est l’annonce faite ce mercredi par la FFRIM (Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie). Le public va revenir dans les stades à partir du week-end prochain.



"À l’occasion de la finale de la Coupe du Président 2020, qui opposera le FC Tevragh-Zeïna à la l’ASC SNIM, le dimanche 1er novembre, le stade Cheikha Boïdiya sera ouvert aux supporters, avec une jauge limitée à 5000 spectateurs et ce, dans le strict respect des mesures barrières", informe la FFRIM.



Également impactée par le coronavirus, la Mauritanie avait stoppé ses activités sportives en mars. Avant de reprendre son championnat de football en septembre dernier.



Le FC Nouadhibou a finalement remporté le championnat le week-end écoulé.



Steven LAVON pour Africa Top Sports











