Rosso/SÃ©curitÃ© : grosse arrestation et saisie de 2KG de drogue

Tawary - Réagissant promptement à des renseignements fiables, faisant état de la présence de l’homme s'adonnant à la commercialisation de la drogue, les éléments de la brigade de gendarmerie à Rosso, ont bien réussi un coup de filet, selon une source bien placée.



Après l’avoir arrêté et entendu sur les faits et les soupçons, l’accusé a conduit les enquêteurs vers le lieu, où, se trouvent ses camarades et la drogue qu’ils s’apprêtaient à écouler discrètement dans les quartiers de la ville.



Sur place, les gendarmes parviendront à arrêter un groupe d’individus tous des étrangers et à saisir une quantité de 2KG de drogue dissimulée soigneusement dans le domicile à Satara soumis à la fouille.



Dans les locaux de la brigade, les accusés ont été entendus sur les faits qui les sont reprochés, dit-on. Les membres de la bande ont affirmé aux enquêteurs qu’ils ont fait entrer cette drogue du Sénégal voisin en passant par l’arrondissement de Tékane.



Les trafiquants présumés seront présentés au début de la semaine prochaine par les services sécuritaires devant le procureur près le tribunal, conclut notre source.



Par A.SIDI









