Attentat dans une Ã©glise de Nice :

LCI - Une attaque à l'arme blanche a eu lieu au sein de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, dans le quartier Jean-Médecin, jeudi 29 octobre à Nice, autour de 9h du matin, a appris LCI de sources policières.



Selon nos informations, une personne est décédée dans l'attaque, tandis que plusieurs autres ont été blessés. L'auteur de l'attaque a été interpellé, tandis qu'une équipe de déminage s'est rendue sur place.



Le Premier ministre Jean Castex a affirmé au Sénat qu'avec l'attentat de Nice, "c’est la liberté de culte et au-delà la liberté de conscience qui sont attaquées", appelant "à faire corps" face à une double épreuve "totalement inédite" cumulant attaques et crise du Covid-19. "La République ne faiblira pas, la République n'abdiquera pas."



"Un message de fermeté absolue"



"Le procureur aura, dans les prochaines heures, à donner tous les détails sur les faits de ce matin, à la fois sur le déroulé des événements et sur l'auteur", continue Emmanuel Macron, à qui il "n'appartient pas de les commenter", mais plutôt de "dire notre détermination absolue." "Des actes continueront de suivre pour protéger tous nos concitoyens, pour répliquer. C'est un message de fermeté absolue que je veux passer."



4.000 militaires de plus "sur notre sol", annonce Macron



"Si nous sommes attaqués, c'est pour les valeurs qui sont les nôtres, pour notre goût de la liberté, pour cette possibilité sur notre sol de croire librement. Nous n'y céderons rien", poursuit le président de la République, qui confirme des mesures renforcées. "Ce matin, nous avons décidé d'augmenter la posture de vigilance partout en France, pour nous adapter à la menace terroriste."



En ce sens, "nos militaires seront davantage mobilisés dans les prochaines heures", annonce Emmanuel Macron. "Nous passerons la mobilisation, dans le cadre de l'opération Sentinelle, de 3.000 à 7.000 militaires sur notre sol. Nous nous mettrons en situation de protéger tous les lieux de culte, en particulier les églises. Nous protégerons aussi nos écoles pour la rentrée qui vient."



