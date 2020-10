SÃ©nÃ©gal: 16 morts dans une collision entre un camion et un bus

RTI - Seize personnes ont été tuées et 15 blessées tôt jeudi matin lors d'une collision entre un camion frigorifique et un bus de passagers dans l'ouest du Sénégal, a-t-on appris auprès des sapeurs-pompiers.



Neuf femmes figurent parmi les personnes tuées dans cet accident survenu vers 02H00 (GMT et locales) à environ 60 km de Dakar, dans la région de Thiès.



Le bus, d'une capacité de 60 places, transportait un nombre indéterminé de passagers vers Rosso (nord), proche de la frontière avec la Mauritanie, a indiqué à l'AFP un responsable des pompiers.



Le camion frigorifique acheminait du poisson vers Dakar, selon la presse locale.



Il n'était pas possible de déterminer dans l'immédiat si les passagers du bus se déplaçaient pour célébrer le "Gamou", appellation locale du Maouloud (ou Mawlid), fête musulmane célébrant la naissance du prophète Mahomet, pour lequel les fidèles convergent vers les centres religieux ou rejoignent leurs familles, dans ce pays d'Afrique francophone à 95% musulman.



Les accidents routiers sont fréquents au Sénégal et sont généralement dus, selon les spécialistes du transport, à l'indiscipline des conducteurs, le mauvais état des véhicules à l'âge souvent avancé et des routes.













