Â«BarÃ§a ou BarsakhÂ»: Plus de 70 (autres) personnes pÃ©rissent aux larges de la Mauritanie

Sen360 - Encore des pertes en vies humaines sur le chemin de «Barça ou Barsakh». Plus de 70 candidats à l'émigration clandestine ont péri aux larges de la Mauritanie.



Ils étaient plus de 100 personne à avoir embarqué dans une pirogue, le 21 octobre 2020, dans la commune de Mbour, informe la Rfm.



En haute mer, aux larges des côtes mauritaniennes, ces candidats se sont confrontés à une panne de moteur et un manque de nourritures. Ils ont passé près de 10 jours dans l'océan agité, avant de rebrousser chemin.



A leur arrivé en Mauritanie, ils n'étaient plus que moins de 30 personnes, le reste, soit plus de 70 autres, ont péri aux larges des côtes mauritaniennes.



Sur les 27 personnes qui ont débarqué en Mauroitanie, les 19 ont été acheminées à l'hôpital.













