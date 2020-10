Les prestataires des services, un caillou dans les souliers des autoritÃ©s, vont intÃ©grer la fonction publique par

Mourassiloun - Le Secrétaire général du Ministère de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme Ali Soumaré a relativement levé un coin du voile sur le devenir des prestataires des services de l’enseignement, avant la prochaine rentrée scolaire 2020-2021, qui approche au pas de galop.



L’insertion des prestataires des services de l’enseignement dans la fonction publique débutera en janvier prochain sous forme de vagues, sans besoin de recourir à un nouveau concours ou à une formation », a-t-il déclaré.



Le Département s’engagera à parer à l’avenir au retard de salaires des prestataires des services de l’enseignement au delà du 5 de chaque mois, aurait-t-il également assuré, selon des délégués syndicalistes des « contractuels », auxquels, il aurait fait ces déclarations.



Les prestataires des services de l’enseignement avaient organisé plusieurs sit-in au cours de l'année en cours devant le ministère de l'Éducation pour exiger leur insertion dans la fonction publique, rappelle-t-on.



