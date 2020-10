Le Khalife de la Tidjania au SÃ©nÃ©gal : Â« la France a offensÃ© le monde musulman Â»

Sahara Médias - Le khalife général de la Tidjania au Sénégal, Serigne Aboubacar Mansour Sy, dans un discours à l’occasion du Maouloud, a déclaré que l’affaire des caricatures est devenue l’affaire de tous les musulmans depuis qu’elle a été adoptée par un état, ajoutant que la France a offensé tous les pays musulmans.



Le discours du Khalife a été transmis par internet après que les rassemblements aient été annulés dans la ville de Tiwawone, dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus.



Le Khalife qui prononçait son discoure en présence du ministre sénégalais de l’intérieur a dit que la question des caricatures « touche tout le monde et les concerne et je voudrai que cela soit clair » a-t-il affirmé.



« Cette question, a encore dit le khalife, aurait pu rester dans le cadre des relations entre les peuples, mais les français sont allés au-delà quand cette question est devenue une affaire de l’état.



Nous sommes aujourd’hui en face d’un état qui a offensé tous les pays musulmans. »



Le Khalife a vertement critiqué les déclarations du président français Emmanuel Macron, ajoutant que dans chaque pays le président représente le point de vue officiel de l’état, surtout quand c’est lui qui s’exprime.



Serigne Aboubacar Sy a ajouté « nous ne savons pas où les choses vont s’arrêter, mais celui qui offense notre prophète (paix et salut sur lui) doit en supporter les conséquences.









