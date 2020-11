PrÃ©sident de Tawassoul :

Le Calame - Dans une réunion avec les cadres de son parti, Mohamed Mahmoud Ould Seyidi, le président du parti islamiste Tawassoul a déclaré que "le pays a perdu beaucoup de temps dans les enquêtes et les slogans", ajoutant que le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a déjà entamé un moment important de son mandat.



Le président de Tawassoul a appelé à un dialogue politique inclusif qui pose sur la table toutes les questions de fond afin de leur trouver des solutions consensuelles et qui permettront au pays de s'engager véritablement sur la voie du développement attendu.



À la veille de la visite du président de la République à Zouerate, des voix s'élèvent pour faire remarquer que les mêmes pratiques carnavalesques et du déplacement des cadres reviennent en force masquant les vrais problèmes dont souffrent les populations des localités visitées.



La crise du passage de Guerguaratt, dont l'une des conséquences principales est une grosse pénurie en légumes et en fruits, occasionne quelques inquiétudes par rapport à la politique extérieure.



Sur un tout autre registre, l'espoir suscité par les rapports de la commission d'enquête parlementaire et les conclusions de l'enquête préliminaire commence à s'estomper à cause de ce que certains considèrent comme une lenteur dans les procédures et un déficit de communication, ce qui fait craindre à d'autres la rétractation des autorités sur les dossiers de la dernière décennie contenus dans le rapport d'une commission d'enquête parlementaire dont la constitution, la légitimité, les conclusions et les procédures ont été l'objet de beaucoup de controverses.













