FC Tevragh ZeÃ¯na conquiert la Coupe de Mauritanie

Rimsport - Le FC Tevragh Zeïna a levé sa cinquième Coupe de Mauritanie de son histoire, ce dimanche 1er novembre 2020 au terme d'une rencontre maîtrisée, l’AS Snim(2-0), dans un Stade Cheikha réduit à 5 000 personnes en raison de la crise du coronavirus.



Porté par son attaquant malien, Amara Bakhayoko auteur d’un doublé lumineux (20’ et 47’), les Galactiques,après avoir perdu le titre de champion de Mauritanie au sprint final, sauvent leur saison.



Réduits à dix suite à l’expulsion de Dellahi Yali à la 70’, les Galactiques ont continué à dominer outrageusement les miniers se procurant de nombreuses occasions.



Les poulains de Modou Niang ne sont pas parvenus à enfoncer le clou et se sont retrouvés jusqu'au bout sous la menace de vaillants miniers, qui garderont des regrets éternels de cette finale.



Au final, les protégés de Moussa Khaïri qui auront finalement eu le dernier mot l'emportent logiquement privant les hommes de Mody M’Bodj (expulsé à la 90’ suite à un échange houleux avec Diou, l’arbitre réserviste) d’aligner pour la deuxième année un second trophée.













