PHOTOS - VIDÃ‰O Ä± Chavirement de clandestins sur les cÃ´tes de la Mauritanie, hier dimanche

Ndarinfo - Des embarcations continuent de s’échouer le long des côtes de la Mauritanie.



Hier, dans la soirée, une pirogue avec 72 personnes à bord s’est accostée sur un village situé entre Nouakchott et Nouadhibou après neuf jours d’égarement. Aucune perte humaine n’a été enregistrée, renseigne un témoin qui a saisi NDARINNFO. Il ajouté que seuls 7 sénégalais avaient pris place dans l’embarcation.

























