Hodh Charghi, incendies dans les pÃ¢turages : un mort et deux blessÃ©s

Alakhbar - Les incendies enregistrés au niveau des pâturages de la wilaya du Hodh Charghi ont fait des pertes humaines en une semaine, ont révélé des sources officielles.



Une personne est décédée alors que deux autres, grièvement blessées dans ces drames, ont été évacuées vers la capitale Nouakchott pour bénéficier de soins.



D’importants dégâts consécutifs à ces feux de brousse, qui se sont accentués dernièrement dans de la wilaya, ont été également recensés au niveau des pâturages et du Cheptel.



