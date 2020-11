Les confidences d’un observateur électoral (mouillé)

Rachid Ly - Je m’appelle Pousspoussah Zoomsur. Je suis un observateur électoral mouillé (Y en a qu’en même qui sont secs ! – qu’est-ce que vous croyez ?) ; c’est l’une de mes professions, car j’en ai plusieurs dans ce monde où être spécialiste en tout (et en rien) est une spécialité qui vous sort de bien des mauvaises situations… financières.



N’étant pas doué de mes dix doigts, sinon des deux pousses que je n’aime pas passer la journée à tourner car le volume de ma poche dépend de l’intensité de leurs rotations, je reste à l’affût des élections, sources de revenus pour nous autres mais sacs à problèmes pour les pays organisateurs dont la plupart, un peu plus démocrates que le Gondwana de Mamane, sont soit des républiques bananières, soit des républiques dattières (du mot dattes).



Ma dernière mission m’a mené en République de Guinaarou, surnommé « Château d’eau de l’Afrique de là-bas » où le Président sortant (mais qui ne veut pas sortir) briguait un 3ème mandat après avoir jeté la Constitution aux sorties et s’être confectionné une autre à sa taille ; ce Président, professeur de droit pourtant et opposant historique, prenait la Loi suprême du pays pour « le pantalon de Moriba ».



Pour crédibiliser l’élection, ce grand Président par la taille et guide éclairé (à la bougie puisque dans ce pays l’électricité prenait la fuite dès qu’on en parlait) comptait sur nous, car nos yeux et nos oreilles ne voyaient et n’entendaient pas au-delà de nos chambres d’hôtel, et nos bouches ne pouvaient parler si elles étaient assez pleines.



L’élection présidentielle mettait aux prises le Président sortant, Son Excellence Omega Ki-ne-veu-pa-partir et 11 autres candidats dont le distingué Al Hajji Sel Ouh-Ouh et deux belles dames, homonymes, Mamikala Kanté et Mamikala Komara.



Il y avait aussi le grand économiste Guzman Kabarabah, fondateur d’une célèbre université, ancien allié du Président Ki-ne-veu-pa-partir. Mais Guzman Kabarabah, s’étant senti insulté, avait quitté l’alliance ERPC-Arc-Bouté – lui et deux autres pontes dont Sekouna Savan-Né surnommé « Le buffle de Sig-iri », après que le Président Ki-ne-veu-pa-partir ait traité les responsables de leur ethnie (les Malin-kéké) de « plus malhonnêtes de Guinaarou »…



Le jour-J, revêtu de mes signes extérieurs et apparents de ma qualité d’observateur, démarche de canard, la panse pleine, l’œil torve à la « Ya bon Banania », voix de stentor, je rejoignais les autres amis, observateurs comme moi, échoués tous là pour prendre leur part du trésor du capitaine Haddock qui veut, pour le restant de vie, rester au gouvernail d’un bateau ivre qui prend eau de toutes parts. Hosanna !!



A peine les bureaux de vote fermés, moi et mes amis de la Société civile africaine lèche-bottes et bouffe-tout (SCALBBT), sous la bannière de qui nous étions là, avions tenu un point de presse pour délivrer notre rapport final ; rapport de 12 lignes, lu par notre chef de mission, Dr Zignaré Kom-pompon-paré : « Les élections se sont passées dans un calme plat ; sur 15.000 bureaux de vote, 14.888 ont vu leurs urnes transportées manu militari par les gendarmes dans les camps militaires ou chez les préfets pour être… dépouillées ; dans 110 autres bureaux, les représentants des candidats de l’opposition ont été chassés pour tapage nocturne et les 2 bureaux restants ont été annulés car l’un des électeurs avait crié « Hou ! Hou ! La mascarade ! », avant que des soldats harnachés de cuir et de fer s’assoient sur lui.



Ce « crieur », gringalet aussi sec qu’un portier de bar en temps de Covid-19, clamait son indignation car n’ayant pas reçu le sac de riz promis par le directeur de campagne du Président Ki-ne-veu-pas-partir… Aussi, il a été constaté par l’un de nos observateurs que des vieillards de 9 ans s’adonnaient à des votes multiples, mais un tel comportement ne méritait pas qu’on s’y appesantisse car, selon l’un des responsables de l’A.N.E. (Autorité Nationale des Elections), ces « voteurs » disposaient tous d’une autorisation parentale.



Par ailleurs, il nous a été rapporté qu’un porte-chars rempli d’urnes était tombé en panne à sa sortie de la maison du chef de quartier et que des bulletins de vote cochés « candidats de l’opposition » pleurnichaient et voulaient sortir, coûte que coûte, clamant qu’ils étaient à l’étroit dans ces caisses bourrées jusqu’à la gueule… ».



En conclusion, « La mission d’observation de la SCALBBT juge que le scrutin a été crédible et que les quelques petites anomalies observées (à la loupe, ça et là) n’étaient pas de nature à affecter la sincérité des résultats… ».



Gnam ! Gnam ! Gloup gloup ! Hiiiic hiiiiccc !



Prochainement, nous irons observer le comportement du “Roi Pépin-Le-Bref” ; là-bas, on n’a pas la liberté de se soulager sur le pneu de sa voiture mais on a celle d’offenser 2 milliards de croyants.



Rachid LY









