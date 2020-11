Bedr, fils de l'ancien prÃ©sident Aziz, convoquÃ© par la police anti-corruption

Alakhbar - La police chargée des crimes économiques et financiers a convoqué le fils de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, en l’occurrence Beder, peu après son retour à Nouakchott le dimanche 1er octobre courant, en provenance de l’Europe, après des mois d’absence du pays.



Le pôle anticorruption compte auditionner Ould Abdel Aziz fils à propos des fonds de la Fondation Rahma de bienfaisance, dont il est le président, ont révélé des sources.



La justice mauritanienne a saisi depuis deux mois, des dizaines de voitures, camions et véhicules parqués dans des lieux appartenant à cette fondation, mais dont la justice a suspecté la propriété à l'ancien président ou à son gendre, Mohamed Ould Msamboue.



Le président de la fondation Beder avait publié, il y a quelque temps, un communiqué, dans lequel, il a dénoncé au nom de la fondation, ce qu'il a appelé des «persécutions lâches visant la fondation et ses magasins», les qualifiant de riposte injuste au passage de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz devant un parti politique dont il adopté le projet de création et polarisé les partisans.



Le président de la fondation avait annoncé qu'il assume l'entière responsabilité de l'ensemble de biens de la fondation, affirmant détenir tous les documents et toutes les preuves attestant le droit de leur propriété et leurs sources de financement.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









