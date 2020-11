Burundi : un nouvel entraineur pour affronter la Mauritanie

Africa Top Sports - Avant la double confrontation contre la Mauritanie en éliminatoires de la CAN 2021, le Burundi fait un réaménagement du staff technique de son équipe nationale. Les Hirondelles ont un nouveau sélectionneur.



Dans un communiqué ce lundi, la FFB désigne Jimmy Ndayizeye comme nouvel entraineur en chef de l’équipe. Parmi ses adjoints, Alain Olivier Niyungeko qui était jusque-là, le sélectionneur de l’équipe. C’est d’ailleurs lui qui a qualifié le pays pour sa première CAN en Egypte l’an dernier et dirigé les rencontres.



Joslin Bipfubusa et Aruna Jumaine sont également les adjoints du nouveau sélectionneur. Pour entrainer les gardiens, Hassan Amidou.



Ndayizeye, coach de Messager Ngozi, a été désigné meilleur entraineur de Burundi lors de la saison écoulée.



Le Burundi, 0 point dans son groupe, doit se réveiller s’il veut obtenir une seconde qualifciation consécutive à la CAN. Premier match le 11 novembre à Nouakchott avant le retour le 15 à Bujumbura.

















