El Guerguerate : Les armateurs espagnols pÃªchant en Mauritanie mettent le cap vers Dakhla

Yabiladi - Après presque deux semaines de blocage du passage d'El Guerguerate par des membres du Polisario, les chalutiers européens pêchant dans les eaux mauritaniennes commencent à perdre patience. Ils ont mis le cap vers Dakhla pour le débarquement de leurs captures en lieu et place du traditionnel port de Nouadhibou en Mauritanie.



Ce changement a bénéficié d’une autorisation exceptionnelle de la Commission européenne suite à une requête urgente de la part du ministère espagnol de l’Agriculture, indique le média galicien La Voz de Galicia. On apprend que les premières captures sont déjà arrivées à Dakhla.



Pour mémoire, les armateurs espagnols avaient déjà exprimé la même requête en août pour éviter de payer un lourd tribut des blocages d'El Guerguerate.



Le Parti Populaire (opposition) avait même invité le gouvernement de Pedro Sanchez à ouvrir une nouvelle voie maritime entre le Maroc et la Mauritanie afin d’assurer l’acheminement des quantités pêchées par les chalutiers espagnols dans les eaux mauritaniennes et sénégalaises vers le port de Dakhla dans les meilleures conditions.



Une initiative qui a été suspendue à une approbation de la Commission européenne.



Malgré cette ouverture, les armateurs galiciens alertent d’une éventuelle perte de 200 tonnes de poissons encore bloqués entre le Maroc et la Mauritanie.









