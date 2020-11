Le PrÃ©sident de la RÃ©publique inaugure de nouvelles installations de traitement du minerai Ã  la mine TO14

AMI - Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé, lundi à Zouerate, l'inauguration de nouvelles installations de traitement du minerai de fer à la mine de TO14 relevant de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM).



À son arrivée sur les lieux, le Président de la République a été accueilli par le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, M. Abdessalam Ould Mohamed Salah, et l’administrateur directeur général de la SNIM, M. Mokhtar Ould Djay.



Le président de la République a par la suite coupé le ruban symbolique pour marquer le début de l'exploitation de ces nouvelles installations avant d’écouter des explications sur les composantes de ces nouvelles installations et leur rôle dans l'amélioration de la production et de la rentabilité de l’entreprise minière.



Par la suite, le Président de la République a supervisé la distribution de 600 terrains au profit des travailleurs de la SNIM.



La ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Mme Khadija Cheikh Bouka, a remis les récépissés des terrains susmentionnés à l'administrateur directeur général de l'entreprise, qui à son tour les a remis au représentant des travailleurs de la SNIM.



Prenant la parole à l’occasion, le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines a salué le climat de consensus, de paix civile et de concertation qui prévaut dans le pays grâce à la volonté de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.



Il a souligné que les nouvelles installations de traitement du minerai de fer au niveau de la mine de TO14 de la SNIM relèvent du programme stratégique de l'entreprise faisant de l’augmentation de la capacité de production l'un de ses axes prioritaires.



Il a ajouté que la nouvelle réalisation est financée sur les fonds propres de l'entreprise, précisant que le coût de sa réalisation s'élève à 56 millions d'euros.



M. Abdessalam Ould Mohamed Salah a indiqué que cette réalisation permettra à l'entreprise d'augmenter sa production en minerais de fer de deux millions de tonnes par an.



Il est à noter qu’en plus de l’augmentation de la capacité de production de minerais de fer, les nouvelles installations permettront également de séparer l’extraction du minerai des installations de traitement en créant un espace de stockage du produit avant son expédition dans les wagons, permettant par la même occasion le contrôle de la qualité du produit.









