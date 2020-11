Ghazwani : nous ouvrirons de nouvelles zones dâ€™exploration de lâ€™or, dont Chegatt

Adrar-Info - Le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazwani a déclaré que l’exploration de surface pour l’or est une nouvelle activité que le pays connaît ,depuis un certain temps, et que la société « Maaden Mauritania » va l’organiser pour que le pays en profite économiquement et pour réduire ses risques environnementaux et sanitaires.



Le président Ghazwani a promis d’ouvrir des zones de plus de 100 000 kilomètres carrés, y compris Chegatt.



Le président Ghazwani a déclaré, dans un discours prononcé lundi 02 Novembre dans la ville de Zouerate, que ces zones étaient des zones militaires fermées pour des raisons de sécurité, et que leur ouverture fait peser une grande responsabilité sur le citoyen dans le maintien de la sécurité du pays. Il doit être discret et vigilant.



Le président Ghazwani a exhorté les prospecteurs d’or à respecter les lois applicables dans le domaine de l’exploration et à préserver la santé et l’environnement.



Ghazwani a assuré les habitants de Tiris Zemmour de l’effort sérieux que fournit l’État pour préserver l’environnement, les pâturages et la santé humaine et animale, en disant: rien ne nous ferait sacrifier cela, quels que soient les bénéfices!



Source : https://mourassiloun.com/node/16016



Traduit par Adrar info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité