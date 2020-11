Le fils de lâ€™ancien prÃ©sident Aziz convoquÃ© par la police chargÃ© des crimes Ã©conomique et financiers

Sahara Médias - La police chargée des crimes économique et financiers a convoqué lundi Bedr, le fils de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz, dans le cadre de l’enquête préliminaire en cours consacrée à la décennie du pouvoir de l’ancien président.



Selon les sources de Sahara Medias la police a convoqué le fils de l’ancien président, 24 heures après son retour au pays qu’il a quitté au début de cette année, à destination de l’Espagne pour des soins.



Bedr O. Abdel Aziz est le premier responsable de la fondation ERRAHMA qui appartiendrait à la famille de l’ancien président et qui avait été active lors des dernières années, notamment en 2016.



La fondation ERRAHMA a été plusieurs fois citée ces derniers mois, ses magasins ont été inspectés par les enquêteurs et son comptable arrêté.



Le fils de l’ancien président a estimé que l’inspection effectuée dans les locaux de la fondation n’était autre chose qu’un règlement de compte politique.



Cette fondation avait été créée par feu Ahmedou O. Abdel Aziz, fils de l’ancien président.



Après sa tragique disparition c’est son frère aîné Bedr qui a pris la relève.









