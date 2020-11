CÃ´te dâ€™Ivoire : Alassane Ouattara rÃ©Ã©lu pour un 3e mandat avec 94,27 % des suffrages

Jeune Afrique - Au terme d’une campagne électorale boycottée par l’opposition et au bout d’une nuit électrique, le président sortant Alassane Ouattara a été réélu à un troisième mandat avec 94,27% , selon les résultats officiels provisoires annoncés par la Commission électorale indépendante.



Après une très longue attente, c’est à 5 heures du matin, ce mardi 3 novembre, que la Commission électorale indépendante (CEI) a finalement annoncé les résultats officiels provisoires de l’élection présidentielle ivoirienne, après les avoir égrainés depuis dimanche, département par département, par vagues entrecoupées de longues pauses.



Alors que le scrutin de samedi 31 octobre a été marqué par le « boycott actif » de l’opposition, c’est sans surprise que le président sortant, Alassane Ouattara, est réélu pour un troisième mandat.



Selon la CEI, il obtient 94,27 % des suffrages. Le taux de participation, particulièrement attendu et qui devrait être abondamment commenté, s’élève à 53,9 %.



L’unique candidat à avoir fait campagne face à Alassane Ouattara, Kouadio Konan Bertin, un dissident du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui se présentait en indépendant, remporte 1,99 % des voix.



Pascal Affi N’Guessan, du Front population ivoirien (FPI), et Henri Konan Bédié, du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), qui avaient appelé leurs partisans à « s’abstenir de participer tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales qu’en ce qui concerne la campagne électorale » et à « empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin » pour dénoncer la candidature d’Alassane Ouattara à un troisième mandat qu’ils jugent anticonstitutionnel, obtiennent respectivement 0,99 % et 1,66 %.



Par Florence Richard - à Abidjan













