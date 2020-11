Tawassoul dÃ©signe ses reprÃ©sentants aux postes parlementaires (noms)

Essahraa - Le parti du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (RNRD) dit Tawassoul a choisi la députée Anissa Ba au poste de présidente de son Groupe parlementaire, succédant ainsi au député Mohamed Ould Mohamed M’Bareck.



Le parti a choisi pour le poste de 2e Vice-président de l’Assemblée nationale le député Mohamed Moctar Ould Taleb Navé. C’est par contre le député Mohamed Ould Mohamed M’Bareck qui a été désigné au poste de président de la commission des affaires économiques au sein de l’hémicycle parlementaire.



C’est dans ce cadre que le député Sidney Sokhna a été choisi par le parti de l’Union Pour la République (UPR) au pouvoir, pour occuper le poste de 1er Vice-président de l’Assemblée nationale, succédant ainsi au parlementaire Hamadi Ould Meimou, rappelle-t-on.



Le député de la moughataa de M’Bout Hacen Ould Baha a été choisi quant à lui pour le poste de 3e Vice-président de l'Assemblée nationale, qui revient généralement au parti de la majorité le plus représenté dans cette chambre après le parti au pouvoir.



C’est dans ce cadre aussi que le Groupe parlementaire de l’UPR avait choisi mercredi passé le député de la circonscription de Ouad Naga Jemal Ould Yedali pour succéder à son ex président, son collègue dans cette chambre Habib Ould Diah.



Le poste du questeur est revenu quant à lui au député d'Amourj El Vadil Ould Sidaty.



Une forte ébullition caractérise actuellement les blocs parlementaires qui cherchent à trouver un consensus sur les postes parlementaires qui seront incessamment renouvelés dans leur totalité.



https://essahraa.net/node/20662













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité