Le prÃ©sident de la CNDH se rÃ©unit avec les autoritÃ©s rÃ©gionales d'Aioun

AMI - Le président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), M. Ahmed Salem Ould Bouhoubeini a tenu hier lundi 2 novembre courant, une série de rencontres à Aioun, avec les autorités administratives et sécuritaires, le Conseil régional du Hodh Al Gharbi et la commune d’Aioun.



Le président a expliqué que la Commission, en tant qu’organe consultatif concerné par la promotion des droits de l’homme, est concernée par la prise en compte des droits de l’homme dans les politiques de développement.



Il a ajouté que le gouvernement mauritanien a mis en place un arsenal juridique pour combattre l’esclavage et la CNDH s’est assurée de la coopération de toutes les autorités chargée de la lutte contre l’esclavage, rappelant l’importance de signaler toute pratique esclavagiste.



Il a précisé que le but de sa visite est de s’informer sur la situation des prisons et des autres questions des droits de l’homme dans la wilaya.



Il a insisté sur l’importance du partenariat avec le Conseil régional dans le domaine de la lutte contre les atteintes aux droits de l’homme et a remercié les autorités pour leur collaboration avec la CNDH, ce qui s’est traduit dans les rapports internationaux sur la situation des droits de l’homme en Mauritanie.









