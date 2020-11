Mauritanie : vers lâ€™Ã©largissement de la zone dâ€™orpaillage

Al-akhbar - Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a promis, lundi depuis Tiris Zemmour (Nord), l’ouverture d'une zone militaire fermée large de 104 000 km2 au profit des orpailleurs.



Mohamed Ould Ghazouani a cependant invité les orpailleurs au respect strict des dispositions juridiques relatives à l'exploitation artisanale de l'or et à la collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité des zones concernées.



L’orpaillage contribue essentiellement au développement du pays et à sa prospérité, a indiqué le président tout en précisant, en même temps, que cela ne doit pas être un prétexte pour nuire à l’environnement, à la santé des populations et aux ressources en eau ou aux pâturages.



"L’État ne sacrifiera jamais la santé des citoyens et leur sécurité pour quelque motif que ce soit", a-t-il précisé.



Le chef de l’Etat mauritanien s’exprimait à la clôture de la cérémonie du lancement des travaux de la société Maaden Mauritanie au Tiris Zemmour.













