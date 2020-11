Covid-19 : Treize nouveaux cas de contamination et un dÃ©cÃ¨s

AMI - La situation épidémiologique de la Covid-19 en Mauritanie se caractérise, ce mardi, par l’enregistrement de treize nouveaux cas parmi 616 tests effectués, la guérison de sept personnes et un décès.



Le cumul est de 7738 cas de contamination, 7450 guérisons et 164 décès. Le cumul est de 7738 cas de contamination, 7450 guérisons et 164 décès.



Tamchekett : 1



Tintane : 1



Zouérate : 1



Tevrag-Zeina : 7



Teyarett : 3













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité