Mauritanie. FlambÃ©e des prix et exportation Ã  lâ€™arrÃªt

Le Courrier de l’Atlas - Le blocage du poste-frontière El Guerguerat par le polisario, a provoqué une flambée des prix de légumes en Mauritanie et a causé l’arrêt de l’exploration vers l’Espagne via le Maroc des produits de la mer, débarqués au port de Nouadhibou.



Selon la presse locale, les prix des tomates sur le marché mauritanien ont connu une hausse de 500%, comme rapporte l’agence de presse Al Akhbar, qui ajoute que la disparition du carton pour l’emballage du poisson surgelé au port de Nouadhibou a causé l’arrêt de l’activité.



La fermeture du poste-frontière depuis deux semaines a provoqué la suspension de la circulation des camions marocains qui approvisionnent les marchés mauritaniens en légumes. Cela a privé les camions espagnols de transporter le poisson, causant ainsi de graves préjudices aux intérêts économiques mauritaniens.



Débarquement à Dakhla



Cette paralysie du trafic routier au poste frontière marocain de Guerguerat par des éléments du polisario venus de Tindouf et financés par l’Algérie, a contraint les chalutiers européens pêchant dans les eaux mauritaniennes à mettre le cap vers le port de Dakhla pour le débarquement de leurs poissons, au lieu du port mauritanien de Nouadhibou.



Selon le quotidien espagnol à grand tirage La Voz de Galicia, ce débarquement à Dakhla a bénéficié d’une autorisation exceptionnelle de la Commission européenne. Suite à une requête urgente émise par le ministère espagnol de l’Agriculture.



Les premiers débarquements à Dakhla ont été rapportés aussi par la presse locale. Les armateurs galiciens risquent gros : la perte de 200 tonnes de poissons encore bloquées entre la Mauritanie et le Maroc au niveau du poste frontière d’El Guerguerat.



Par Mohamed El Hamraoui













