Nouakchott Sud : Signature dâ€™un accord pour le financement de projets au bÃ©nÃ©fice des jeunes

AMI - Le ministre de de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould Sid'Ahmed a présidé, mardi, dans les locaux du CAPEC à Arafat, la cérémonie de signature d’un accord de financement de projets au bénéfice des jeunes d’Arafat, d’El Mina et de Ryad.



Le ministre a déclaré, à cette occasion, que l’octroi de ces financements constitue une première phase de 244 projets sur 500 projets prévus sur l’ensemble du territoire national.



Il a ajouté que le financement de ces projets vient en harmonie avec la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui vise a réduire le chômage dans les rangs de la jeunesse a travers l’octroi de facilités de crédits.



De son côté, la directrice du CAPEC, Mme Nebghouha Mint Tlamid a déclaré que les bénéficiaires des financements doivent faire preuve de responsabilité et redoubler d’efforts pour la réussite de leurs projets.









