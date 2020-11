Modibo Sagnan, ce dÃ©fenseur qui plaÃ®t au Mali et Ã  la Mauritanie

Africa Foot United - Né à Saint-Denis en France d'un père mauritanien et d'une mère malienne, Modibo Sagnan est actuellement dans le viseur des Aigles du Mali et des Mourabitounes de la Mauritanie.



A seulement 21 ans, il affiche un gabarit imposant en Ligue Europa avec son club, la Real Sociedad. Allons à la découverte de Modibo Sagnan. Né le 14 Avril 1999 en France, Modibo Sagnan a commencé à vivre sa passion du football en 2009 avec le CS Villetaneuse en amateur. Après deux saisons, il est repéré par les recruteurs du Racing Club de Lens.



Il intégra le centre de formation en 2012 et y resta jusqu'en 2018. Dès la saison 2016-2017, il fit ses débuts avec la réserve lensoise en Ligue CFA. Il a joué notamment 5 matchs cette saison.



La saison suivante, il est un peu plus utilisé. Il s'impose comme un leader avec la réserve en jouant 18 matchs pour un but. Une prestation qui lui a valu la promotion en équipe première en Ligue 2 française. Arrivé chez les pros de Lens, il joua 5 matchs dont 3 en Ligue 2 et 2 en Coupe de France pour la saison 2017-2018. La saison suivante, Modibo Sagnan enchaîne 11 matchs dans l'antichambre du football français avant de s'envoler pour l'Espagne.



Le 1er Juillet 2019, Lens et la Real Sociedad sont tombés d'accord pour le transfert du joueur. On évoque une indemnité de transfert avoisinant 4 millions d’euros. Au pays d’Andrés Iniesta, Modibo Sagnan va connaître 7 matchs de présaison avec le club espagnol mais sera prêté à Mirandés en 2è division. Il joua notamment 13 matchs la saison écoulée. Revenu à la Sociedad cette saison, il se fait déjà remarquer très positivement.



Avec 3 matchs en Liga Santander, il a aussi livré un match en Ligue Europa contre Naples à l'occasion de la 2è journée. Il a réalisé une performance hors norme malgré la défaite de son club. Cette performance a aussitôt mis le défenseur central de 21 ans sur orbite. Ayant la possibilité de jouer pour la France, la Mauritanie ou le Mali, le gaucher n'a pas répondu favorablement au Mali qui est déjà passé à l’offensive. La Mauritanie travaillerait également dans l’ombre pour s'attacher les services de Modibo Sagnan.



Par Faudel Amoussou













