DeuxiÃ¨me face-Ã -face de Beder Ould Abdel Aziz avec la police anti-corruption

Mourassiloun - La police chargée des crimes économiques et financiers a convoqué de nouveau, le mardi 3 novembre courant, Beder, le fils de l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, ont rapporté des sources concordantes.



Ould Abdel Aziz fils avait été prié de joindre les locaux de la sureté nationale, 24 heures auparavant, au lendemain de son arrivée à Nouakchott en provenance de l’étranger, après plusieurs mois d’absence du pays, rappelle-t-on.



La première audience n’aurait pas suffi pour obtenir des informations, si l’on tient compte de cette nouvelle interpellation de Beder.



L’interrogatoire de Ould Abdel Aziz fils aurait porté selon des sources sur les biens de la fondation Rahmaa de bienfaisance dont il est le président, notamment les sources de financement et les dépenses engagées.



