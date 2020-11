Le ministre de lâ€™Ã©ducation nationale remet Ã  Bariki Ould Khairallah 1 million d'ouguiyas (MRO)

Alakhbar - Le gouvernement a officiellement honoré l’élève charretier, major au Bac 2020 Lettres Modernes au niveau de la wilaya du Tagant et second au niveau national, Bariki Ould Khairallah.



Le jeune contraint par des conditions sociales difficiles d’exercer le métier de charretier de livraison des marchandises, a refusé d’être détourné de ses cahiers, tenant à tout prix, avec patience et au labeur, à préparer le Bac tout en venant à l’aide de sa famille démunie.



Le ministre de l’éducation nationale, de la formation technique et de la Réforme, Mohamed Melainine Ould Eyih a remis à son bureau à Nouakchott, un bouclier à l’enfant prodige dans le cadre de cette distinction officielle en plus d’un million d’ouguiyas.



Cette distinction intervient sur instruction du président Mohamed Ould Ghazouani, a affirmé le ministre, l’inscrivant dans le cadre d’encouragement de l’excellence, du labeur et de tous les lauréats des examens nationaux et scolaires.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité