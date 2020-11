Relance post-Covid19, Mauritanie, Contribution dâ€™un citoyen (4Ã¨me partie)

Kassataya - Économie, secteur productive, emploi des jeunes, entrepreneuriat et innovation



Secteur Informel – Innovation et reformes



Le secteur informel occupe une place importante dans l’économie nationale. Il est caractérisé par les emplois précaires en termes de conditions et de revenus, l’absence d’équité qui se manifeste par des abus de la part des employeurs, concurrence déloyale envers les entreprises structurées et formelles l’exposition à la corruption, accroissement de l’écart entre riches et pauvres.



Ces caractéristiques font payer à notre économie un lourd tribut étant entendu qu’une grande partie des emplois en Mauritanie est créée par ce secteur.



Partant de ces constats, il importe de rebâtir nos économies sur de nouvelles bases donnant une priorité absolue aux politiques de formalisation des entreprises évoluant dans l’informel. Ce qui permettra à l’état de bénéficier de l’élargissement de l’assiette fiscale pour augmenter ses ressources et ses capacités d’action.



Ainsi les mesures doivent tourner autour des points suivants :



Sensibiliser les acteurs de l’informel sur les avantages de la structuration et de la formalisation de leurs entreprises. A cet effet, l’État devra accorder des facilités administratives et fiscales pour inciter le maximum d’entreprises à se conformer aux règles. Ainsi, on assistera à la création d’emplois durables avec la montée d’une certaine classe moyenne, qui aura accès à la sécurité sociale, à la couverture maladie, aux services bancaires et autres…



Mettre en place une politique fiscale spécifique à cette catégorie d’entreprises. Une partie des impôts collectés pourrait être réaffectée au développement de ses entreprises qui bénéficieront d’un programme Étatique de formalisation, afin d’améliorer leurs performances à travers la formation de ses acteurs.



Créer des conditions favorables à l’accès aux marchés locaux et urbains pour ces entreprises.



D’autres secteurs de production, de transformation et de distribution devront être soutenus et accompagnés, à savoir : la pèche et l’élevage (domaine dans lequel nous avons un potentiel énorme). Quant à la pèche, le Maroc enregistrerait plus de 500 000 emplois dans ce secteur, alors que notre potentiel et nos ressources s’avèrent être beaucoup plus importants que ceux de ce pays voisin.



Soutenir les TPE-PME et renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat



Le chômage constitue l’un des défis majeur de notre pays. Selon des statistiques officielles, plus de 1/3 de la population y est confronté. Ce fléau s’explique principalement par le déficit en matière de politiques durables d’emplois. A cela s’ajoute l’absence de la culture entrepreneuriale et de l’initiative privée de masse qui constituent la pierre angulaire du développement économique et social d’un pays.



Ainsi, il est donc indispensable d’accompagner un secteur privé composé d’une nouvelle génération de jeunes issus des milieux urbain et rural, suffisamment outillée, capable de soutenir le tissu économique et de faire face aux réalités et changements socioéconomiques du monde à travers la technologie et l’innovation.



Cet accompagnement consiste à mettre en avant des programmes de formation dans plusieurs domaines afin d’accroitre les compétences en gestion d’entreprise et de favoriser la mise en place d’un cadre propice à la création et la croissance des entreprises.



Dans notre pays, il existe aujourd’hui une jeune génération qui essaye avec détermination et énergie de développer un écosystème favorable à l’entrepreneuriat, mais les limites et les obstacles sont nombreux : « l’État n’a pas su les accompagner comme il se doit».



A l’aune d’un phénomène mondial, plusieurs incubateurs ont été créés afin de lancer une dynamique de startup-TPME à travers des compétitions en entrepreneuriat… En ce sens, des activités sont organisées pour développer une démarche d’intelligence et d’innovation collectives. Celles-ci sont de niveau assez comparable à celles des autres pays de la sous-région, qui pourtant semblent faire mieux que nous.



Les résultats de ces initiatives sont assez encourageants et montrent d’une part la nécessité de lancer de grands projets soutenus par l’État et d’autres part de confirmer l’existence d’un potentiel entrepreneurial sous exploité.



Les initiatives privées qui se créent en grand nombre ont une durée de vie assez courte. Cela est dû à plusieurs obstacles parmi lesquels la question du financement se hisse au premier plan.



L’absence de la culture entrepreneuriale dans toutes ces facettes, le défaut de compétences nécessaires en matière d’entrepreneuriat constituent des blocages qui empêchent l’entrepreneur de pouvoir bien choisir et peaufiner son idée, fixer ses objectifs et de définir le chemin qui mène à la réalisation et au succès.



La création d’un cadre favorable à l’accès aux marchés publics de certaines catégories d’entrepreneurs (les plus faibles) doit aussi être une priorité dans les reformes de l’État.



Dans une démarche de « relance économique », il faut un réel engagement multi-acteurs qui prendrait en compte les mesures suivantes :



La mise en place des fonds destinés à l’accompagnement des entrepreneurs, du démarrage à la phase de croissance (Fonds d’amorçage et des fonds de soutien à la croissance des Startups-TPE & PME, GIE…) ;



Le soutien adéquat et le renforcement des incubateurs existants ayant démontré leur capacité opérationnelle et l’incitation à la création d’autres incubateurs sectoriels avec des critères assez objectifs et rigoureux ;



La mise en place d’un mécanisme performant de formation et de suivi des entrepreneurs à travers les activités de pré-incubation, d’incubation et d’accélération de hauts niveaux et la création d’autres structures d’accompagnement adaptés ;



La mise en place d’un cadre légal et règlementaire visant à faciliter l’accès aux marchés afin d’aider les entreprises naissantes à surmonter les difficultés rencontrées durant les premières années ;



La mise en place d’un cadre juridique, administrative et fiscal assez incitative et facilitatrice à tout point de vue pour les entrepreneurs et l’ensemble des acteurs de l’entrepreneuriat.



A suivre



Dahaba D. DIAGANA



