AMI - La situation épidémiologique de la Covid-19 en Mauritanie se caractérise, ce mercredi, par la guérison de six personnes et l’enregistrement de vingt nouveaux cas parmi 1040 tests effectués.



Le cumul a atteint de 7758 cas de contamination, 7456 guérisons et 164 décès. Les nouveaux cas se répartissent ainsi :



Guerrou : 1



Kankossa : 1



Zouérate : 1



Tevrag-Zeina : 14



Teyarett : 3













