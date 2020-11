Mauritanie : Corentin Martins Ã  la tÃªte de la sÃ©lection locale ?

Africa Foot United - Déjà à la tête de l'équipe première de la Mauritanie, Corentin Martins pourrait cumuler une deuxième fonction. En effet, la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM) songerait au technicien français pour l’équipe locale mauritanienne.



Corentin Martins, actuel sélectionneur de la Mauritanie pourrait être nommé à la tête de la sélection locale des Mourabitounes les prochains jours. L'équipe locale doit prendre part au Championnat arabe qui se déroulera en 2021 au Qatar.



A cet effet, dans la recherche d'un entraîneur avec beaucoup d'expériences, les autorités sportives mauritaniennes songerait au sélectionneur national. La décision devrait être officialisée ou non dans les prochains jours.



En attendant, l’équipe première de Mauritanie affrontera le Burundi en double confrontation ce mois dans le cadre des 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022.



La Liste des joueurs convoqués par Corentin Martins est attendue pour le 6 Novembre prochain.



Par Faudel Amoussou









