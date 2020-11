L'ancien prÃ©sident Aziz visÃ© par une procÃ©dure judiciaire Ã  la suite dâ€™une plainte dÃ©posÃ©e par un citoyen

Elmourageb - Un citoyen a déposé une plainte auprès du tribunal du Ksar relevant de la wilaya de Nouakchott Ouest, contre l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, ont révélé des sources.



Le plaignant réclame le règlement de dettes toujours impayées dues à l’ex Chef de l’Etat, indique-t-on. Ould Abdel Aziz a acheté auprès dudit citoyen une palmeraie sans lui payer la contrepartie, fait savoir la plainte, selon laquelle, tous les efforts déployés dans ce sens sont restés vains.



Le président du tribunal a adressé une requête judiciaire à ce propos, demandant une réponse sur le démêlé judiciaire dans un délai de 20 jours.



