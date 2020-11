Mauritanie : discrimination sur la base ethnique

Senalioune - Le ministère de l’Éducation a décerné un prix au deuxième admis au baccalauréat, lettres modernes et a ignoré le premier admis, pour des raisons purement ethniques, dans un précédent qui est le premier du genre dans l’histoire de la Mauritanie.



Selon une information relayée par Zahraa, la famille du détenteur du major au baccalauréat au niveau national, a exprimé sa déception face à cette mesure, qui perpétue ouvertement une discrimination fondée sur la couleur de la peau.



La famille du jeune homme, premier au bac, a déclaré que la justice est la base de tout pouvoir. Rejeter le premier méritant, et honorer le second pour la couleur de sa peau est un scandale impossible à justifier, et une erreur qui doit être immédiatement réparée en Mauritanie.



Le ministre de l’éducation a décerné un prix d’un montant de 1 million d’ouguiyas (MRO) a Bariki Ould Khairallah qui est arrivé second au baccalauréat lettre moderne et premier dans la region du Tagant.



Ce jeune homme était un charretier qui allait à l’école en même temps pour subvenir aux besoins de sa famille.



Par Moustapha Sidiya













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité