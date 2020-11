Un pont aÃ©rien en cours pour rÃ©soudre la crise des lÃ©gumes en Mauritanie

Adrar-Info - Des sources au ministère mauritanien du commerce ont confirmé sur le site Internet de Zahra Chinguetti aujourd’hui, jeudi 5 novembre 2020, l’arrivée hier, d’un avion cargo algérien chargé de légumes à la capitale Nouakchott, avec deux avions en attente pour aujourd’hui, jeudi.



Il a également été décidé d’importer une cargaison de légumes via un navire depuis le territoire marocain, qui sera prête à être commercialisé vendredi.



La Mauritanie vit une crise majeure, en raison de la faiblesse de l’agriculture locale, et de la fermeture du passage du Guergarat par certains sahraouis, dans le cadre de l’escalade du différend qui les oppose avec Royaume du Maroc, depuis un certain temps.



Source : http://zahraa.mr/node/25302



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité