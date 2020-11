Belgique : saisie record de 11,5 tonnes de cocaÃ¯ne Ã  bord d'un conteneur

Le Figaro - Le parquet fédéral belge a annoncé jeudi 5 novembre une saisie «record» de 11,5 tonnes de cocaïne pure à bord d'un conteneur en provenance de Guyane, dans le cadre du démantèlement d'une organisation criminelle.



La marchandise, saisie dans le port d'Anvers et qui était à destination des Pays-Bas, a été détruite. Sa valeur marchande était évaluée à environ 450 millions d'euros, a précisé le parquet dans un communiqué.





Par Le Figaro avec AFP