Ould Abdel Aziz invitÃ© Ã  assister Ã  la cÃ©lÃ©bration du 60Ã¨me anniversaire de la fÃªte de l'indÃ©pendance

Essevir - La présidence de la République a invité l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz à assister aux festivités commémoratives du 60ème anniversaire de la fête de l’indépendance, qui sera organisée le 28 novembre courant à Nouakchott, ont révélé des sources généralement bien informées.



Une invitation protocolaire habituellement adressée à tous les anciens présidents, à l’occasion de cette cérémonie de haute portée nationale.



Mais étant donné que l'ancien président Ould Abdel Aziz figure parmi les personnalités faisant l’objet d’instructions menées dans le cadre de dossier de corruption relevant de sa période de gouvernance, cette invitation pourrait expliquer les réserves faites par des observateurs quant à la sincérité de l’enquête anticorruption, suspectant une orientation des autorités vers la fermeture du dossier de corruption de la dernière décennie.



Les analystes ne manquent pas d’arguments à ce propos, citant notamment l’audience accordée par le président Ghazouani a certaines personnalités proches de l'ex Chef de l’Etat et la réhabilitation d’autres dont le ministre secrétaire général du gouvernement avait motivé la sortie du gouvernement afin de se consacrer à leur propre défense devant les limiers anticorruption et la justice.



L’ancien président Ould Abdel Aziz s’était absenté à la cérémonie de levée des couleurs organisée en novembre dernier à Akjoujt, dans le cadre des festivités marquant le 59ème anniversaire de l’indépendance nationale, sur fond de différend entre lui et l'actuel président, sur la « référence » de l’UPR et dont les incidents avaient conduit à l'ouverture d'une enquête sur certains dossiers de corruption ayant conduit à l’accusation de nombreux responsables de son ex régime de malversations et de détournements.



Edité par Essevir



Traduit de l’Arabe par Cridem



