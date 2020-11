Ministre de la Justice : l'enquÃªte sur le

Mourassiloun - L'enquête sur le "dossier de corruption" transmise à la justice par le parlement est menée avec le sérieux requis et ne peut être stoppée, a affirmé le ministre de la Justice Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boya.



Des assurances faites par le ministre en réponse à une question soulevée à l’Assemblée nationale sur le sort dudit dossier.



Les affaires exposées à la justice nécessitent le temps nécessaire, tant pour ce qui concerne l’adaptation que les investigations, a-t-il ajouté, disant « laissons le dossier entre les mains de la justice ».



Ould Boya s’exprimait devant les députés au cours d’une séance accordée à l’adoption du projet de loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organique N°94-012 en date du 17/02/1994 modifiée et complétée, portant Statut de la Magistrature.



