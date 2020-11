Joe Biden veut se dÃ©marquer de Donald Trump dans les relations avec l'Afrique

RFI Afrique - La politique étrangère de la future administration de Joe Biden n’est pas encore définie. Joe Biden est resté plutôt prudent sur la politique extérieure que son administration souhaite mener. Mais son équipe affiche des signaux positifs pour un rapprochement avec le continent africain.



L’équipe de Joe Biden entend afficher un « respect mutuel » envers l’Afrique et montrer son « engagement » sur les questions de démocratie, de sécurité et d’économie. Joe Biden veut se démarquer de Donald Trump, qui a qualifié ses partenaires africains de « pays de merde » et qui ne s’est jamais rendu en Afrique.



Joe Biden, lui, promet d’organiser un sommet de chefs d’États africains, comme l’avait déjà fait Barack Obama en 2014. De quoi nouer des liens concrets avec ses homologues africains. Il faut dire que Joe Biden bénéficie de l’expertise de grands noms de la diplomatie américaine, comme le diplomate Nicolas Burns ou Susan Rice, l’ancienne chargée d’affaires africaines sous Bill Clinton.



« On ne s’attend pas à un changement spectaculaire », tempère toutefois un diplomate africain. « On pourrait s’attendre, poursuit cette source, à une reconduction de l’AGOA », le programme d’échanges commercial qui permet aux pays africains d’exporter des produits vers les États-Unis sans être taxés.



Le grand enjeu reste la présence militaire américaine au Sahel. L’équipe de Joe Biden n’a donné aucune indication sur ses intentions.



On devrait enfin observer un changement radical sur les questions migratoires. Joe Biden entend mettre fin à la « politique inhumaine en matière d’immigration » menée par Donald Trump. Le président élu promet par exemple d’annuler « le travel ban », les restrictions de voyages qui touchent les citoyens nigérians, soudanais et somaliens.



Le Gabonais Ali Bongo Ondimba a été le premier chef d’Etat africain francophone à réagir sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, il a félicité Joe Biden pour son élection comme 46e président des Etats-Unis d’Amérique.



D'Addis Abeba, le Premier ministre et prix Nobel de la paix éthiopien Abiy Ahmed a lui aussi tenu a féliciter Joe Biden et Kamala Harris dans un tweet. « L'Éthiopie est impatiente de travailler étroitement avec vous », a-t-il déclaré.



Quels liens de Biden avec la RDC?



Après avoir été élu vice-président de Barack Obama, en 2010, Joe Biden entame une tournée africaine mais évite soigneusement la RDC. L’exécutif américain est alors en froid avec le président congolais de l’époque, Joseph Kabila. C’est la femme de Joe Biden, le docteur Jill Biden, qui se rend à Kinshasa en juillet 2014. Elle vient parler de la place des femmes, de leur éducation, des questions de santé et de leur place en politique.



À cette occasion, la désormais première dame a rencontré Jaynet Kabila, la sœur jumelle du président. Elle s’était aussi faite faire une robe turquoise en pagne qui fera sensation au sommet États-Unis / Afrique le mois suivant. Malgré les tensions entre les deux pays, le compte Twitter de la Primature congolaise ne peut s’empêcher de saluer cet hommage au savoir-faire du pays.



Jusqu’à la fin du mandat de Barack Obama et Joe Biden, parmi les partisans de Joseph Kabila, on ne cessait de pester contre le camp démocrate. Aujourd’hui, ces derniers voient presque avec soulagement l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, tant l’administration Trump a soutenu à bout de bras le nouveau chef de l’État, Félix Tshisekedi. L’actuel ambassadeur américain Mike Hammer affiche d’ailleurs depuis son arrivée à Kinshasa un soutien appuyé à toutes les décisions de Félix Tshisekedi, au point d’être accusé d’ingérence par les adversaires du chef de l’État.



Dans le camp de l’actuel président, en crise ouverte avec Joseph Kabila, on manifeste une certaine fébrilité devant ce changement de président, même si un proche de Félix Tshisekedi dit avoir reçu toutes les garanties que la ligne de Washington en RDC ne changerait pas.













