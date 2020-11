Mauritanie : les travaux de lâ€™Aftout Chargui partiellement achevÃ©s

Sahara Médias - Le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement Ahmed O. Mohamed a déclaré hier samedi que l’une des composantes du projet Aftout Chargui s’est achevée dans des zones du « triangle de l’espoir » où l’eau est particulièrement rare.



Le ministre qui s’exprimait lors d’une visite des installations de l’Aftout Chargui dans la wilaya du Gorgol, a dit que l’eau coulera immédiatement dans la partie achevée et dans les autres parties prochainement.



Le ministre a ajouté qu’une nouvelle phase du projet destiné à approvisionner les autres zones du triangle de l’espoir sera lancée prochainement, car a-t-il précisé le gouvernement a obtenu le financement nécessaire pour les travaux.



Le projet de l’Aftout Chargui est destiné à approvisionner en eau potable les populations du triangle de l’espoir, naguère appelé « triangle de la pauvreté », dans les wilayas de l’Assaba, le Gorgol et le Brakna.



Le coût global de ce projet est de 100 millions de dollars sur financement de l’état mauritanien, la banque islamique de développement, le fonds arabe pour le développement économique et social et l’agence française de développement.



Ce réseau de 700 kilomètres permettra de traiter quotidiennement 5000 M3 d’eau en provenance du barrage de Foum Gleïta pour alimenter une population de 180.000 personnes répartie entre 5000 villages.













