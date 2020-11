92 migrants sÃ©nÃ©galais portÃ©s disparus au large de la Mauritanie

Rewmi - Le continent africain continue de saigner. Une pirogue contenant 119 migrants clandestins en provenance du Sénégal a chaviré au larges des côtes mauritaniennes, rapporte le collectif Caminando Fronteras repris par Libération.



Le naufrage a eu lieu le 3 novembre dernier. D’après les informations glanées par le journal, pas moins de 92 passagers sont portés disparus et plusieurs corps repêchés.