Perquisition chez le fils de l'ex-prÃ©sident Aziz, Bedr, toujours entre les mains de la police

Mourassiloun – Des éléments de l’ordre ont fouillé, le lundi 9 novembre courant, le domicile de Beder, le fils de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, ont révélé des sources généralement bien informées.



Les mêmes sources précitées ont qualifié les recherches effectuées par les policiers de minutieuses. Beder est toujours détenu par la police, à la suite d’une plainte déposée contre lui la veille, par le Conseiller à la présidence H’Meida Ould Bah, rappelle-t-on.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité