Le chef dâ€™Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral des armÃ©es suit la situation Ã  Ghergaratt

Sahara Médias - Le chef d’état-major général adjoint des armées le général Moctar Bella Chaabane a visité lundi la wilaya de Dakhlet Nouadhibou où se trouve le point frontalier de Ghergaratt, bloqué depuis trois semaines par le front Polisario.



Selon les sources de Sahara Medias cette visite qui n’a pas été annoncée officiellement, est destinée à suivre la situation au niveau de ce point de passage, situé à 55 kilomètres de la ville de Nouadhibou.



La Mauritanie observe le silence depuis que ce point de passage a été bloqué par des activistes du Polisario qui se sont également installés dans des tentes sur place.



La fermeture de ce point frontalier a interrompu les échanges commerciaux et entre la Mauritanie et le Maroc entrainant une pénurie en produits agricoles sur les marchés mauritaniens.













