Mauritanie : Le chef dâ€™Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral des armÃ©es en visite aux Emirats

Saharamédias - L’armée mauritanienne a annoncé lundi que le chef d’état-major général des armées, le général de division Mohamed O. Meguett a achevé une visite aux Emirats arabes Unis qui s’est déroulée du 2 au 5 novembre, consacrée à l’examen de la coopération entre les armées des deux pays.



Au cours de son séjour aux Emirats, ould Meguett a rencontré son homologue émirati Hamed Mohamed Thani Erramithi à Abu Dhabi, qui a réaffirmé, selon l’agence officielle émiratie, sa détermination à développer les relations avec l’armée mauritanienne dans le domaine militaire et l’échange d’expériences.



L’agence de presse émiratie n’a pas donné davantage de précisions sur cette visite qui a duré trois jours.



Au cours de cette visite le chef d’état-major général des armées mauritaniennes était accompagné d’une importante délégation militaire comprenant notamment le chef d’état-major de l’armée de l’air Mohamed O. Hreïtani et l’amiral Ahmed O. Aouf.



La Mauritanie et les Emirats entretiennent de solides relations qui se sont consolidées ces dernières années, notamment dans le domaine sécuritaire et militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Mauritanie présidant actuellement le groupe du G5 Sahel.



Un groupe fortement soutenu par les Emirats qui ont financé l’académie militaire commune à Nouakchott. Celle-ci se charge de la formation des officiers des pays du sahel avec un budget annuel de 800.000 dollars.













