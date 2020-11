Guidimakha : Un jeune homme retrouvÃ© mort par pendaison

Tawary - Un homme, la vingtaine révolue, a été retrouvé pendu à l’aide d’une cordelette aux branches d’un arbre dans une forêt non loin de la ville de Sélibabi, ont annoncé, ce lundi 9 novembre, des sources concordantes.



Alertés, les services sécuritaires se sont rendus sur le lieu du drame. Le constat a été fait et les pistes d’un suicide n’ont pas été exclus, dit-on.



Il s'agit d'un jeune qui travaillait dans un commerce au marché central de la ville. Selon les témoignages des habitants du quartier Nezaha, il se portait bien et n'avait aucun antécédent lié à une maladie.



Il avait participé à la prière d'EL Vejr dans la mosquée avant que sa mort ne soit annoncée. Une enquête a été diligentée pour que la lumière soit faite sur les tenants et les aboutissants de cette mort.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité